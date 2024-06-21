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Краснопір: З Рухом ще нічого не підписано

Микола Дендак — 21 червня, 12:45
Краснопір: З Рухом ще нічого не підписано

Нападник Оболоні та олімпійської збірної України Ігор Краснопір розповів, що контракт зі львівським Рухом ще не підписаний, проте є принципова домовленість.

Про це він розповів для Українського футболу.

"Дуже насичені дні. Не встигаєш усвідомити, з якою швидкістю розвиваються події. Хоча з Рухом ще нічого не підписано, принципова домовленість є. Чому обрав саме Рух? Це вагомий крок в кар'єрі, аби далі зростати. Рух — амбітна команда, з хорошим підбором виконавців, класною інфраструктурою.
Мені телефонував Віталій Юрійович Пономарьов. Він розповів своє бачення щодо того, щоб я приєднався до команди. Коли в тобі зацікавлений головний тренер, це дуже важливо для футболіста. Те, що поруч зі мною в клубі будуть хлопці, яких я добре знаю по молодіжній збірній України, буде тільки в плюс, адже в нас хороший взаємозв'язок. Це також сприятиме моїй швидкій адаптації, коли приходиш, маючи знайомих у новій команді. Потрібно швидко зрозуміти вимоги тренерського штабу.", — сказав футболіст.

Нагадаємо, гол Краснопіра допоміг Оболоні зберегти прописку в УПЛ. Всього в сезоні-2023/24 Ігор відзначився 7 голами та 1 асистом у 33 матчах.

Напередодні директор Оболоні Олександр Різниченко спростував чутки про трансфер форварда, проте пізніше президент "пивоварів" Олександр Слободян розповів, що молодий нападник команди стане гравцем львівського клубу.

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