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Точно що "та то таке": директор Оболоні спростував чутки про трансфер Краснопіра

Игорь Чернявский — 7 червня, 18:34
Точно що та то таке: директор Оболоні спростував чутки про трансфер Краснопіра

Ігор Краснопір не переходив у Рух, він залишається гравцем Оболоні.

Директор "пивоварів" Олександр Різниченко спростував інформацію "ТаТоТаке" про трансфер молодого форварда у львівський клуб. Його слова передає "Український футбол".

"Точно що – та то таке. На даний момент ця інформація не відповідає дійсності. Я вам заявляю про це офіційно. Ніяких рухів по трансферу Краснопіра не було. В даний час Краснопір знаходиться на контракті в Оболоні, його документи тут. Зараз він поїхав на збір із олімпійською збірною", – сказав Різниченко.

Нагадаємо, саме гол Краснопіра допоміг Оболоні зберегти прописку в УПЛ. Всього в сезоні-2023/24 Ігор відзначився 7 голами та 1 асистом у 33 матчах.

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