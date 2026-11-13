Злий геній Динамо, який забивав на Олімпіаді: нетиповий кар'єрний шлях Ігоря Краснопіра

Кар'єра нападника Ігоря Краснопіра – нетипова як для футболіста національної збірної України. Він не проходив підготовку в академіях вітчизняних грандів, а до професійного футболу пробивався через аматорські команди.

У нинішньому сезоні Краснопір заявив про себе як один із найрезультативніших нападників УПЛ, що принесло йому виклик до національної збірної України.

"Чемпіон" розібрав кар'єрний шлях Ігоря Краснопіра – від аматорського футболу до головної команди країни, де він має шанс поборотися за місце основного нападника.

Аматорська кар'єра та виїзд з Маріуполя напередодні вторгнення

Ігор Краснопір народився 1 грудня 2002 року в Києві. Займатися футболом почав ще у другому класі, коли батько відвів його до футбольної секції. На юнацькому рівні він виступав за столичні ДЮСШ-21, Моноліт та Арсенал.

Після завершення виступів за академію "канонірів" постало питання щодо подальшого розвитку кар'єри. На той момент Краснопір не мав жодних запрошень від професійних клубів, тому вирішив підтримувати форму в команді Чемпіон, яка виступала в Першій лізі U-19. Важливим чинником було і її розташування – команда базувалася неподалік від його дому, у Дарницькому районі Києва.

Саме в Чемпіоні, де його тренером був колишній захисник Арсеналу Віталій Розгон, Краснопір суттєво додав у результативності. Якщо в попередніх командах він забивав лише по кілька м'ячів за сезон, то тут продемонстрував зовсім інші показники – 24 голи у 21 матчі.

Перехід у дорослий футбол відбувся у 2021 році, але й цього разу обійшлося без професійного контракту. Краснопір виступав за Юніор із Макарова та Калинівку в чемпіонаті Київської області. Здавалося, шлях до великого футболу для молодого нападника буде непростим, однак він не полишав мрії стати професійним футболістом і продовжував працювати заради своєї мети.

Ігор Краснопір у матчі чемпіонату Київщини КОАФ

Перший реальний шанс потрапити до команди майстрів з'явився в лютому 2022 року. Краснопір вирушив на перегляд до маріупольського Яруда, який на той час виступав у Другій лізі. Однак співпраця не склалася. В інтерв'ю клубній пресслужбі Полісся нападник згадував, що ввечері 22 лютого вирішив залишити Маріуполь і повернутися до Києва – за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Шанс від Оболоні та вихід в УПЛ

Початок повномасштабної війни став шоком для футболіста. Проте Краснопір вирішив не опускати руки, продовжував тренуватися та сподівався отримати шанс у професійному футболі.

Влітку 2022 року було ухвалено рішення відновити чемпіонат України. Команди розпочали підготовку до нового сезону, і в одному з контрольних матчів Оболонь зустрілася з аматорським Денгоффом із Денихівки, за який тоді виступав Краснопір. Гра молодого нападника привернула увагу тренерського штабу "пивоварів", і вже в серпні 2022 року, у віці 19 років, Ігор підписав свій перший професійний контракт.

Дебют Краснопіра у Першій лізі відбувся в матчі першого туру проти черкаського ЛНЗ (0:0), у якому нападник вийшов у стартовому складі. А вже в наступному поєдинку проти Полтави його гол на 90-й хвилині приніс Оболоні перемогу з рахунком 2:1.

Ігор Краснопір ФК Оболонь

У листопаді 2022 року Краснопір отримав виклик до молодіжної збірної України, яку очолював Руслан Ротань. У дебютному матчі проти Грузії U-21 (1:1) футболіст Оболоні потрапив до стартового складу та відзначився результативною передачею.

Таким чином, від переходу з аматорського футболу до професійної команди до дебюту в молодіжній збірній минуло лише кілька місяців. Настільки стрімкий прогрес став одним із найяскравіших епізодів на початку кар'єри Краснопіра.

Перший професійний сезон-2022/23 нападник завершив ще одним вагомим досягненням. Разом з Оболонню він здобув срібні нагороди Першої ліги та допоміг команді вибороти путівку до УПЛ. Загалом Краснопір провів 19 матчів у чемпіонаті, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Непростий львівський період та гол на Олімпіаді

В УПЛ Краснопір не загубився. У статусі основного нападника Оболоні він забив сім голів у 31 матчі чемпіонату та допоміг "пивоварам" зберегти місце в еліті, зокрема завдяки перемозі в перехідних матчах.

На перспективного нападника, якого ще зовсім недавно не помічали на професійному рівні, почали звертати увагу заможніші клуби. На початку липня 2024 року Краснопіра за 700 тисяч євро придбав львівський Рух. Однак перш ніж дебютувати за нову команду, нападник вирушив на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Руслан Ротань включив його до заявки збірної України, для якої участь в олімпійському футбольному турнірі стала першою в історії.

Ігор Краснопір в матчі проти Іраку на Олімпіаді-2024 Getty Images

У Парижі Краснопір пережив один із найяскравіших моментів своєї кар'єри. У матчі другого туру групового етапу проти Марокко українці залишилися в меншості після вилучення Максима Салюка. За рахунку 1:1 Краснопір вийшов на заміну на 65-й хвилині, а вже в компенсований час забив переможний м'яч. Гольову передачу виконав Олег Федор, його новий одноклубник у Русі. Україна здобула перемогу з рахунком 2:1, яка стала історичною для нашої команди.

Відео голу Краснопіра у матчі Україна – Марокко

Після повернення з Олімпіади Краснопір приєднався до Руху. У першій частині сезону-2024/25 він виправдовував очікування: шість голів у 18 матчах у всіх турнірах. Однак уже взимку 2025 року нападник знову змінив клуб, перейшовши до Карпат.

Ігор Краснопір у ФК Рух ФК Рух

У команді "левів" справи спочатку складалися значно гірше. У перших 13 поєдинках Краснопір відзначився лише одним голом, хоча в дев'яти з них виходив у стартовому складі. Згодом результативність дещо покращилася: у наступні пів року він забив п'ять м'ячів у 18 матчах чемпіонату та Кубку України.

Проте це був не той прогрес, якого очікували від нападника молодіжної збірної України. Краснопір не зміг стати беззаперечним лідером атаки Карпат.

Ігор Краснопір у Карпатах ФК Карпати

Повернення до Ротаня, хеттрик у матчі з Динамо та виклик Мальдери

Попри не надто переконливий виступ у 2025 році, Краснопір отримав пропозицію від Полісся. Житомирський клуб заплатив за нападника 1,2 млн євро.

Цікаво, що ще до переходу до Полісся Краснопір двічі засмучував майбутню команду. Спочатку він відзначився у воротах житомирян, виступаючи за Рух, а згодом – уже в складі Карпат.

Особливо зацікавленим у підписанні форварда був головний тренер "вовків" Руслан Ротань, який добре знав його можливості завдяки спільній роботі в молодіжній збірній України.

Ігор Краснопір ФК Полісся

Друга частина сезону-2025/26 пішла на адаптацію до нової команди. Найкращу форму 23-річний нападник набрав уже на старті наступного чемпіонату. Після 12 турів він очолює бомбардирські перегони, маючи на рахунку дев'ять голів у 11 матчах.

Справжнім бенефісом Краснопіра став поєдинок проти Динамо (3:1), у якому форвард оформив перший у професійній кар'єрі хеттрик.

Така результативність не залишилася поза увагою тренерського штабу збірної України. Спочатку Краснопір потрапив до резервного списку на вересневі та жовтневі матчі Ліги націй. Однак після травми Артема Довбика нападника Полісся довикликали до основної заявки.

Ігор Краснопір і Андреа Мальдера УАФ

Дебют Краснопіра за національну команду відбувся 25 вересня в поєдинку проти Угорщини (1:0). Він вийшов на заміну на 66-й хвилині, змінивши Данила Сікана. Уже за 11 хвилин форвард мав чудову нагоду відзначитися: після передачі Олега Очеретька вийшов віч-на-віч із голкіпером, обіграв його, але не зумів переправити м'яч у порожні ворота.

У другому матчі проти угорців головний тренер збірної України Андреа Мальдера довірив Краснопіру місце у стартовому складі. Нападник провів на полі 60 хвилин, а за підсумками зустрічі вболівальники визнали його "Левом матчу". Щоправда, це не допомогло "синьо-жовтим" уникнути поразки з рахунком 1:2.

Ігор Краснопір у матчі проти Угорщини Getty Images

На листопадові матчі Ліги націй Краснопір уже потрапив до основного списку збірної. Отже, після дебютного виклику він зберіг місце в обоймі національної команди.

Тепер у форварда Полісся є нагода закріпитися у збірній України. Для цього йому потрібно підтвердити, що успішний відрізок у Житомирі – не випадковість. У 23 роки Краснопір має час і можливості для подальшого розвитку, а конкуренція за місце в атаці "синьо-жовтих" дає йому додаткову мотивацію.