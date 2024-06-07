Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трансферна сага набирає обертів: президент Оболоні розповів про майбутнє Краснопіра

Микола Дендак — 7 червня, 20:39
Трансферна сага набирає обертів: президент Оболоні розповів про майбутнє Краснопіра

Президент Оболоні Олександр Слободян розповів, що молодий нападник команди Ігор Краснопір стане гравцем львівського Руха вже у літнє трансферне вікно.

Його слова передає Український футбол.

"Є домовленість принципова по Краснопіру з Рухом. 500 тисяч. Контракт підпишуть після повернення його з Франції", — сказав Слободян.

Нагадаємо, саме гол Краснопіра допоміг Оболоні зберегти прописку в УПЛ. Всього в сезоні-2023/24 Ігор відзначився 7 голами та 1 асистом у 33 матчах.

Зазначимо, що раніше директор Оболоні Олександр Різниченко спростував чутки про трансфер форварда.

Оболонь Рух Ігор Краснопір

Оболонь

Точно що "та то таке": директор Оболоні спростував чутки про трансфер Краснопіра
Пантери розгромили Минай, Оболонь здолала Верес та виборола місце у Вищій лізі серед жінок
Рух підсилився нападником молодіжної збірної України
Президент Оболоні: Багато так званих експертів пророкували нам з таким складом беззаперечне 16-те місце
Іващенко: Постійно такі матчі, що Голлівуд відпочиває

Останні новини