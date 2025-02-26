Тоналі: Один мій знайомий кинув грати в азартні ігри після моєї дискваліфікації

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі розповів про часи своєї дискваліфікації через азартні ігри та навів приклад знайомого, який працював понаднормово через свою пристрасть.

Слова італійця наводить Sky Sports.

"Були люди, які казали мені через кілька місяців після новини щодо моєї дискваліфікації: "Я перестав грати через те, що з тобою сталось". Вони були гравцями роками.

Один італієць розповів мені, що працівник заробляє 2000 фунтів на місяць, але іноді йому доводиться працювати понаднормово, щоб утримувати сім'ю: він витрачає занадто багато грошей на азартні ігри", – розповів Тоналі.

Окрім того, хавбек прокоментував свої перші відчуття після оголошення про дискваліфікацію.

" Перші два місяці я був відірваний від усіх, а потім повернувся до життя, тренувався щодня, не маючи можливості грати, і зрозумів, що розплачуюсь за те, що накоїв", – сказав Сандро.

Нагадаємо, хавбека було дискваліфіковано на 10 місяців за нелегальні ставки на спорт. Після повернення у склад, футболіст не отримує достатньої кількості ігрових хвилин попри трансферну вартість – перехід Тоналі з Мілана коштував "сорокам" 70 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 гравець взяв участь у 31 матчі за Ньюкасл, в яких забив три голи та віддав два асисти.

Раніше агент Тоналі прокоментував майбутнє свого клієнта.