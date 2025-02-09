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Мало хто зможе його купити, – агент Тоналі прокоментував майбутнє футболіста

Володимир Максименко — 9 лютого 2025, 10:59
Мало хто зможе його купити, – агент Тоналі прокоментував майбутнє футболіста
Сандро Тоналі
Getty images

Агент півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі прокоментував майбутнє футболіста, якім цікавляться провідні європейські топклуби.

Слова Джузеппе Різо наводить Фабріціо Романо.

"Серія А? Сандро – один з найкращих хавбеків у світі. Не думаю, що італійські клуби зможуть заплатити за нього стільки, скільки він коштує.

Я бачу його майбутню кар'єру вдалині від Італії", – розповів агент.

У сезоні-2024/25 Тоналі зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, хавбека було дискваліфіковано на 10 місяців за нелегальні ставки на спорт. Після повернення у склад, футболіст не отримує достатньої кількості ігрових хвилин попри трансферну вартість – перехід Тоналі з Мілана коштував "сорокам" 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Сандро хоче залишити Ньюкасл.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ньюкасл Сандро Тоналі

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