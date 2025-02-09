Мало хто зможе його купити, – агент Тоналі прокоментував майбутнє футболіста
Агент півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі прокоментував майбутнє футболіста, якім цікавляться провідні європейські топклуби.
Слова Джузеппе Різо наводить Фабріціо Романо.
"Серія А? Сандро – один з найкращих хавбеків у світі. Не думаю, що італійські клуби зможуть заплатити за нього стільки, скільки він коштує.
Я бачу його майбутню кар'єру вдалині від Італії", – розповів агент.
У сезоні-2024/25 Тоналі зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, хавбека було дискваліфіковано на 10 місяців за нелегальні ставки на спорт. Після повернення у склад, футболіст не отримує достатньої кількості ігрових хвилин попри трансферну вартість – перехід Тоналі з Мілана коштував "сорокам" 70 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що Сандро хоче залишити Ньюкасл.