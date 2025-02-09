Мало хто зможе його купити, – агент Тоналі прокоментував майбутнє футболіста

Агент півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі прокоментував майбутнє футболіста, якім цікавляться провідні європейські топклуби.

Слова Джузеппе Різо наводить Фабріціо Романо.

"Серія А? Сандро – один з найкращих хавбеків у світі. Не думаю, що італійські клуби зможуть заплатити за нього стільки, скільки він коштує. Я бачу його майбутню кар'єру вдалині від Італії", – розповів агент.

⚪️⚫️🇮🇹 Sandro Tonali’s agent Riso: “Back to Serie A in June? He is one of the best midfielders in the world, he has a price Italian clubs will hardly be able to pay”.



“I imagine a career for him far away from Serie A”. pic.twitter.com/vKFIJx1B4Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2025

У сезоні-2024/25 Тоналі зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, хавбека було дискваліфіковано на 10 місяців за нелегальні ставки на спорт. Після повернення у склад, футболіст не отримує достатньої кількості ігрових хвилин попри трансферну вартість – перехід Тоналі з Мілана коштував "сорокам" 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Сандро хоче залишити Ньюкасл.