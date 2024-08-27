Романо спростував перехід лідера Наполі до ПСЖ
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Нападник Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен не переходитиме в ПСЖ у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що французький клуб не робив жодної пропозиції щодо 25-річного форварда та не працює над цим трансфером.
Наразі претендентом на Осімхена є лондонський Челсі. Раніше повідомлялося, що новий головний тренер Наполі Антоніо Конте прагне отримати Ромелу Лукаку у свою команду. Клуби вже домовилися про перехід 31-річного бельгійця.
Осімхен у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.