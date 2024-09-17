Кварацхелія може підписати довгостроковий контракт з Наполі
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Півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія може продовжити контракт з італійським клубом.
Про це розповів спортивний директор неаполітанців Джованні Манна порталу Sky Sports.
"У нього ще контракт на наступні три роки. Були клуби, які цікавилися Кварою, але ми хотіли продовжувати співпрацю. Зараз ми працюємо з його агентами над продовженням контракту", – заявив Манну.
Зазначимо, що угода 23-річного грузина з Наполі розрахована до 2027 року. У червні президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс зустрівся з вінгером та запропонував йому контракт до 2029 року із зарплатою в 5 млн євро на рік, яка до закінчення терміну може зрости до 7 мільйонів.
За підсумками переговорів грузинський футболіст не погодився продовжувати угоду. Вінгер вирішив призупинити процес до закінчення Євро-2024.
У нинішньому сезоні Хвіча Кварацхелія провів 5 матчів за Наполі в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 асисти.