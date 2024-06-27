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Наполі готує новий контракт для Кварацхелії

Олександр Булава — 27 червня, 20:45
Наполі готує новий контракт для Кварацхелії

Наполі не буде відпускати вінгера збірної Грузії Хвічу Кварацхелію в літнє трансферне вікно.

Повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс зустрівся з вінгером та запевнив гравця, що клуб не збирається його відпускати.

Наполі та новий головний тренер Антоніо Конте вважають його ключовим футболістом. Одразу після Євро-2024 грузину запропонують новий контракт.

Раніше батько та агент футболіста сказав, що не хоче бачити сина в Наполі. Він наголосив на нестабільній ситуації в середині клубу, підкресливши, що Хвіча працював з 4 тренерами за 1 рік.

Напередодні збірна Грузії з Кварацхелією обіграла Португалію та вийшов в плей-оф Євро-2024.

Де Лаурентіс Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Хвіча Кварацхелія

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