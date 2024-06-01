Кварацхелія повідомив керівництву Наполі про бажання перейти в ПСЖ

Грузинський вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія хоче продовжити кар'єру в Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Кварацхелія дав знати керівництву неаполітанців про свої наміри перейти в паризький клуб. Зазначається, що ПСЖ бачать у грузині гідну заміну Кіліану Мбаппе, який оголосив про свій відхід улітку.

Раніше повідомлялося, що парижани запропонували за грузинського футболіста 100 млн євро, однак президент неаполітанського клубу Ауреліо де Лаурентіс вимагатиме від 130 до 150 млн за одну з головних зірок команди.

У сезоні-2023/2024 Хвіча відіграв 45 матчів за свій клуб, забив 11 м'ячів та віддав 9 результативних передач. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.