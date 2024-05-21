Вакула: Минай надихається Баєром

Футболіст Миная Владислав Вакула після вольової перемоги над Колосом в матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги розповів, що ужгородська команда надихається Баєром.

Його слова передає УПЛ-ТБ.

"Ми надихаємось Баєром. У домашніх стінах нам майже завжди вдавалось здобути позитивний результат. Я радий, що ми здобули перемогу. Гра була вкрай важлива для нас. Ми будемо грати до останнього з максимальною концентрацією.

Коли нам забивають, ми ще більше хочемо перемогти. Як показує практика, пропустивши, ми граємо краще та забиваємо більше

Ми вірили до кінця, що ми зможемо зрівняти рахунок і вийти вперед. Навіщо тобі грати у футбол, якщо немає такої віри? Ми завжди віримо. Як і в попередньому турі, так і в цьому. Я радий, що в мене така команда.

Ми не дивимось на турнірну таблицю, ми дивимось тільки на свою гру", — сказав гравець.

Нагадаємо, перемога над ковалівцями дозволила Минаю продовжувати боротьбу за виживання.

За тур до кінця чемпіонату ужгородська команда посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці та має шанси опинитися в зоні перехідних матчів.