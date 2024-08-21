Гравець Зорі травмувався під час матчу 3 етапу Кубку України проти Олімпії

Півзахисник Зорі Владислав Вакула отримав важку травму у матчі третього етапу Кубку України проти Олімпії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначає джерело, є надія, що пошкодження вінгера виявиться не настільки серйозним, як здалося в перший момент. Наразі він повертається до Києва в автобусі команди.

"Воротар Олімпії ловив м'яч і, вже падаючи, всією вагою зачепив моє коліно. Що конкретно сталося — поки незрозуміло. Швидше за все, вже завтра поїду на МРТ", — сказав Вакула для ТаТоТаке.

Зазначимо, що сьогодні, 21 серпня, проходить 6 матчів третього попереднього етапу Кубку України. В першому поєдинку ігрового дня Зоря без проблем перемогла Олімпію (4:1).