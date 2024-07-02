Флоренці може покинути Мілан влітку
Захисник Мілана Алессандро Флоренці може змінити клуб у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Россонері" розпочали пошуки нового захисника, який зможе замінити 33-річного Флоренці. Контракт Алессандро із міланським клубом розрахований до 2025 року.
У попередньому сезоні італійський гравець відіграв 40 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 7 асистів.
Раніше повідомлялося, що Мілан узгодив перехід півзахисника Монако та збірної Франції Юссуфа Фофана.