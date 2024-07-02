Флоренці може покинути Мілан влітку

Захисник Мілана Алессандро Флоренці може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Россонері" розпочали пошуки нового захисника, який зможе замінити 33-річного Флоренці. Контракт Алессандро із міланським клубом розрахований до 2025 року.

🔴⚫️ Alessandro Florenzi could leave AC Milan this summer, despite contract due to expire in June 2025.



AC Milan are already looking for new fullback to join the club, one of the priorities this summer.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/smZfPz7hFH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024

У попередньому сезоні італійський гравець відіграв 40 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Мілан узгодив перехід півзахисника Монако та збірної Франції Юссуфа Фофана.