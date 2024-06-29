Мілан узгодив трансфер півзахисника збірної Франції

Мілан узгодив перехід півзахисника Монако та збірної Франції Юссуфа Фофана.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Міланський клуб запропонував за 25-річного гравця 25 млн євро. Дана сума повністю влаштувала "монегасків", але остаточне рішення буде ухвалено тільки після закінчення Євро-2024.

У трансфері півзахисника були зацікавлені також клуби Англійської Прем'єр-ліги, але він віддав перевагу Мілану.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. У минулому сезоні він забив 4 голи в 37 матчах за Монако.