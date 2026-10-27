Мілан щонайменше на місяць втратив півзахисника

Англійський півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік отримав травму.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, у Лофтуса-Чіка виявлено розрив медіального згинального м'яза стегна лівої ноги. За прогнозами лікарів, відновлення займе щонайменше місяць. Таким чином, 30-річний англійський хавбек повернеться лише після листопадової паузи на матчі національних збірних.

Це вже не перша серйозна травма Лофтуса-Чіка в 2026 році. Заключну третину минулого сезону він пропустив через перелом щелепи.

У поточній кампанії хавбек провів за Мілан 9 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт із Міланом діє до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 8,5 мільйона євро.