Шапаренко став найкращим гравцем місяця в Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко став найкращим гравцем киян у травні за версією вболівальників.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Зазначається, що за футболіста проголосували 63% опитаних. Друге місце посів Андрій Ярмоленко (20%), на третьому опинився Георгій Бущан (8%).

Для Шапаренка це вже друга така нагорода за останні 3 місяці. Раніше його визнали найкращим гравцем Динамо в березні.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги кияни перемогли Рух та завершили сезон на 2 сходинці. Перший Шахтар випередив "синьо-білих" на два бали.