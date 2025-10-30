Гравець Марселя знепритомнів під час матчу Ліги 1, клуб відзвітував про стан гравця

Футболіст Марселя та збірної Марокко Білаль Надір знепритомнів під час матчу 10 туру французької Ліги 1 проти Анже.

Наразі, за повідомленням клубу, стан гравця задовільний і він знаходиться у лікарні для продовження обстеження.

Нагадаємо, що наприкінці поєдинку марокканець несподівано впав на газон і покинув поле лише на ношах, після чого його відразу доправили до лікарні.

Зазначається, що футболіст не втрачав свідомості, проте медики продовжать стежити за станом Надіра.

Домашній матч Марселя проти Анже завершився внічию через гол гостей на 96 хвилині поєдинку.