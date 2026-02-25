Боруссія Дортмунд цікавиться ексзіркою Баварії та Інтера

Захисник Марселя та збірної Франції Бенжамен Павар може продовжити кар'єру в Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє Bild.

У Дортмунді розглядають 29-річного француза в якості заміни захиснику збірної Німеччини Ніко Шлоттербеку, чиє майбутнє в Боруссії під питанням.

Павар проводить нинішній сезон у складі Марселя на правах оренди. Проте у французькому клубі ним незадоволені та вже повідомили Інтеру, якому належать права на гравця, що не будуть активовувати опцію викупу. У плани міланського клубу на наступний сезон захисник також не входить.

У поточному сезоні на рахунку Павара 1 гол і 3 асисти в 28 матчах за Марсель у всіх турнірах. Трансферна вартість захисника наразі оцінюється в 20 мільйонів євро.