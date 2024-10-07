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Епідемія травм продовжується: лідер МЮ пропустить матчі збірної Аргентини у кваліфікації ЧС

Микола Дендак — 7 жовтня, 16:58
Епідемія травм продовжується: лідер МЮ пропустить матчі збірної Аргентини у кваліфікації ЧС
Алехандро Гарначо
Getty Images

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо не зіграє за збірну Аргентини на матчах кваліфікації чемпіонату світу через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що невдовзі лікарі МЮ проведуть обстеження футболіста. Сам гравець прокоментував свою травму так:

"У мене були проблеми з коліном в останніх двох матчах, і я не зможу бути зі збірною. Я сподіваюся, що скоро відновлюся", – сказав Гарначо.

Останнім часом футболісти масово отримують травми. У світовому футболі лише цього тижня отримали пошкодження Дайо Упамекано, Дані Карвахаль, Ферран Торрес, раніш травмувалися Кіліан Мбаппе, Марк-Андре тер Штеген, Дані Ольмо, Бремер, Родрі та ще багато інших футболістів.

В українському футболі також багато пошкоджень: Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок, Тарас Степаненко.

Нещодавно Динамо повідомило деталі пошкоджень Піхальонка та Бражка.

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