Епідемія травм продовжується: лідер МЮ пропустить матчі збірної Аргентини у кваліфікації ЧС

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо не зіграє за збірну Аргентини на матчах кваліфікації чемпіонату світу через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що невдовзі лікарі МЮ проведуть обстеження футболіста. Сам гравець прокоментував свою травму так:

"У мене були проблеми з коліном в останніх двох матчах, і я не зможу бути зі збірною. Я сподіваюся, що скоро відновлюся", – сказав Гарначо.

🚨🇦🇷 Alejandro Garnacho will not play for Argentina in this international break due to discomforts.



Scaloni will remove Garnacho from the list as TyC Sports informed; Manchester United staff will assess Alejandro soon. pic.twitter.com/EkplWTj3aO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2024

Останнім часом футболісти масово отримують травми. У світовому футболі лише цього тижня отримали пошкодження Дайо Упамекано, Дані Карвахаль, Ферран Торрес, раніш травмувалися Кіліан Мбаппе, Марк-Андре тер Штеген, Дані Ольмо, Бремер, Родрі та ще багато інших футболістів.

В українському футболі також багато пошкоджень: Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок, Тарас Степаненко.

Нещодавно Динамо повідомило деталі пошкоджень Піхальонка та Бражка.