Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Атлетико та ПСЖ цікавляться нападником Манчестер Сіті

Станіслав Лисак — 5 червня, 23:16
Атлетико та ПСЖ цікавляться нападником Манчестер Сіті

Нападник Манчестер Сіті та збірної Аргентини Хуліан Альварес може змінити клуб улітку. Форвардом цікавиться Атлетико Мадрид та Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі нема жодних конкретних пропозицій щодо футболіста. "Містяни" хочуть продовжити контракт із 24-річним форвардом.

У нинішньому сезоні Альварес відіграв 54 матчі в усіх турнірах за Ман Сіті, забив 19 голів та віддав 13 асистів.

Напередодні Манчестер Сіті подав позов до суду проти Англійської Прем'єр-ліги через правила спонсорства.

Манчестер Сіті ПСЖ Хуліан Альварес Атлетико Мадрид

Хуліан Альварес

Реал зацікавлений у підписанні Альвареса
Барселона зацікавлена у підписанні нападника Манчестер Сіті
Реал хоче підписати нападника Манчестер Сіті
Альварес — перший гравець в історії, який виграв требл та чемпіонат світу в одному сезоні
Манчестер Сіті продовжив контракт з Альваресом

Останні новини