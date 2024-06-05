Атлетико та ПСЖ цікавляться нападником Манчестер Сіті
Нападник Манчестер Сіті та збірної Аргентини Хуліан Альварес може змінити клуб улітку. Форвардом цікавиться Атлетико Мадрид та Парі Сен-Жермен.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі нема жодних конкретних пропозицій щодо футболіста. "Містяни" хочуть продовжити контракт із 24-річним форвардом.
У нинішньому сезоні Альварес відіграв 54 матчі в усіх турнірах за Ман Сіті, забив 19 голів та віддав 13 асистів.
Напередодні Манчестер Сіті подав позов до суду проти Англійської Прем'єр-ліги через правила спонсорства.