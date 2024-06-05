Атлетико та ПСЖ цікавляться нападником Манчестер Сіті

Нападник Манчестер Сіті та збірної Аргентини Хуліан Альварес може змінити клуб улітку. Форвардом цікавиться Атлетико Мадрид та Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі нема жодних конкретних пропозицій щодо футболіста. "Містяни" хочуть продовжити контракт із 24-річним форвардом.

🚨🇦🇷 Several clubs have approached Julián Álvarez, not only Atlético Madrid but also Paris Saint-Germain showing interest.



No proposals or negotiations yet but several clubs keen, also from England.



🔵 Man City want to keep Julián, talks with his camp will follow about that. pic.twitter.com/YwoTPFMMFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024

У нинішньому сезоні Альварес відіграв 54 матчі в усіх турнірах за Ман Сіті, забив 19 голів та віддав 13 асистів.

Напередодні Манчестер Сіті подав позов до суду проти Англійської Прем'єр-ліги через правила спонсорства.