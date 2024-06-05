Манчестер Сіті подав до суду на АПЛ

Манчестер Сіті подав позов до суду проти Англійської Прем'єр-ліги через правила спонсорства.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Причиною конфлікту стали запроваджені правила, які мають не дозволяти клубам завищувати вартість комерційних угод з компаніями, що пов'язані з їхніми власниками. Такі угоди підлягають незалежній оцінці щодо «справедливої ​​ринкової вартості».

"Містяни" підготували документ, у якому стверджують, що стали жертвою дискримінації, і вказують, що правила були запроваджені конкурентами для того, щоб заважати досягати успіхів на футбольному полі.

Сіті стверджує, що асоційовані сторони мають право самі визначати, скільки вони хочуть вкладати в клуб, незалежно від сторонньої оцінки. Результати слухань матимуть прямий вплив на справу про 115 порушень клубом фінансових правил ліги.