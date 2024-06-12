Баварія націлилася на захисника Ліверпуля

Захисник Ліверпуля та збірної Англії Джо Гомес став трансферною ціллю Баварії.

Про це повідомляє Mirror.

Зазначається, що у трансфері зацікавлений новий головний тренер мюнхенців Венсан Компані. Також він стежить за оборонцем Челсі Леві Колвіллом. Наразі обидва англійські клуби не налаштовані відпускати своїх футболістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що основний захисник Баєра Йонатан Та близький до переходу в Баварію. Також німецький гранд зацікавлений у підписанні контракту з українцем Олександром Зінченком.