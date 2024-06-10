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Баварія націлилась на основного гравця Баєра

Микола Дендак — 10 червня, 22:08
Баварія націлилась на основного гравця Баєра

Основний захисник Баєра Йонатан Та став трансферною ціллю Баварії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що якщо футболіст покине леверкузенський клуб, то пріоритетом для продовження кар'єри буде мюнхенська команда, а не представник Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Та зіграв 48 матчів, забив 6 м'ячів та віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий головний тренер Баварії Венсан Компані зацікавлений у підписанні Олександра Зінченка.

Чемпіонат Англії, АПЛ Баварія Баєр Леверкузен

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