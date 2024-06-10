Баварія націлилась на основного гравця Баєра

Основний захисник Баєра Йонатан Та став трансферною ціллю Баварії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що якщо футболіст покине леверкузенський клуб, то пріоритетом для продовження кар'єри буде мюнхенська команда, а не представник Англійської Прем'єр-ліги.

🚨🔴 Jonathan Tah remains priority target as Bayern new centre back for the summer transfer window.



In case he leaves Bayer Leverkusen, FC Bayern is his favorite option as next destination — even more than Premier League clubs.



Club to club talks to follow soon. 👀🇩🇪 pic.twitter.com/n4IN0DCJvR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024

У поточному сезоні Та зіграв 48 матчів, забив 6 м'ячів та віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий головний тренер Баварії Венсан Компані зацікавлений у підписанні Олександра Зінченка.