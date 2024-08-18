Захисником Ліверпуля цікавиться низка європейських клубів

Захисник Ліверпуля та збірної Англії Джо Гомес є трансферною ціллю декількох європейських клубів.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, футболіст був відсутній у заявці "мерсисайдців" на матч 1 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Іпсвіча, адже зараз він зайнятий пошуком нового клубу. Зазначається, що інтерес до 27-річного оборонця виявили Ньюкасл, Астон Вілла, Фулгем та Челсі.

В минулому сезоні гравець провів за Ліверпуль 51 матч, відзначившись трьома асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 28 млн євро.

Нагадаємо, зацікавленість до Гомеса раніше виявляла мюнхенська Баварія. Також Додамо, що футболіст потрапив до заявки Англії на чемпіонат Європи-2024, але не зіграв жодної хвилини за команду. На континентальній першості англійці дійшли до фіналу, де поступилися Іспанії.