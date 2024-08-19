Баварія не буде підписувати захисника Ліверпуля

Захисник Ліверпуля та збірної Англії Джо Гомес не стане гравцем Баварії.

Про це повідомив журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Керівництво мюнхенців не розглядало Гомеса як опцію підсилення оборони.

Наразі Баварія сфокусована на підписанні Джонатані Та з Баєра та не планує інших трансферів влітку.

🚨🔴 New rumors about FC Bayern and Joe #Gomez are wide of mark! #LFC



Interesting player, but at this stage and if nothing extraordinary will happen it’s either Jonathan #Tah on that position or nothing until Deadline Day …@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/SnEx0HY7IY — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 19, 2024

В минулому сезоні Гомес провів за Ліверпуль 51 матч, відзначившись трьома асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 28 млн євро.

Раніше повідомлялося, що захисника хочуть підписати Ньюкасл, Астон Вілла, Фулгем та Челсі.