Баварія не буде підписувати захисника Ліверпуля
Джо Гомес
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Захисник Ліверпуля та збірної Англії Джо Гомес не стане гравцем Баварії.
Про це повідомив журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
Керівництво мюнхенців не розглядало Гомеса як опцію підсилення оборони.
Наразі Баварія сфокусована на підписанні Джонатані Та з Баєра та не планує інших трансферів влітку.
В минулому сезоні Гомес провів за Ліверпуль 51 матч, відзначившись трьома асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 28 млн євро.
Раніше повідомлялося, що захисника хочуть підписати Ньюкасл, Астон Вілла, Фулгем та Челсі.