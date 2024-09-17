Алісон – про новий формат Ліги чемпіонів: Думки гравців ніхто не запитує

Воротар Ліверпуля та збірної Бразилії Алісон Беккер заявив, що футбольні функціонери не запитують думки гравців перед впровадженням нових форматів та правил.

Слова 31-річного бразильця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Для вболівальників це чудово. Але іноді ніхто не питає гравців, що вони думають про те, щоб додати більше ігор... Можливо, наша думка взагалі не має значення", – поділився Алісон.

🚨🔴 Alisson on new Champions League format: “For the supporters, amazing. But sometimes nobody asks the players what they think about adding more games…”.



“Maybe our opinion doesn’t matter at all”. pic.twitter.com/hvR8lubHKk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2024

Зазначимо, що основний раунд ЛЧ тепер відбуватиметься за нового формату. Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими.

Ліверпуль у першому раунді основного етапу завітає в гості до італійського Мілана. Зустріч відбудеться сьогодні, 17 вересня, о 22:00 за київським часом.