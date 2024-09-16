Мілан – Ліверпуль: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Мілан прийматиме Ліверпуль у межах першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 17 вересня, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Початок – о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Напередодні Мілан розгромив Венецію в італійській Серії А, а Ліверпуль сенсаційно поступився Ноттінгем Форрест.

Український ліцензійний букмекер Favbet вважає, що перевага в поєдинку на боці англійського клубу:

Перемога Мілана – 3,80;

– 3,80; Нічия – 3,95;

Перемога Ліверпуля – 1,94.

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