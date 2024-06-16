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Василь Кравець залишив Полісся після лише 3 місяців у команді

Игорь Чернявский — 16 червня, 16:40
Василь Кравець залишив Полісся після лише 3 місяців у команді

Полісся та Василь Кравець домовилися про дострокове припинення співпраці.

Про це житомирський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

У складі Полісся 26-річний захисник провів 7 матчів, відігравши загалом 483 хвилини. Нагадаємо, що попереднім клубом Василя був Дніпро-1, у якому він також не зміг закріпитися в основі. До цього Кравець також виступав за Карпати, Луго, Леганес, Лех, Спортінг Хіхон та Ворсклу.

Нагадаємо, раніше Полісся вже залишили Артем Поспєлов, Денис Бойко та Артем Шабанов.

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Василь Кравець

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