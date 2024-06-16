Василь Кравець залишив Полісся після лише 3 місяців у команді

Полісся та Василь Кравець домовилися про дострокове припинення співпраці.

Про це житомирський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

У складі Полісся 26-річний захисник провів 7 матчів, відігравши загалом 483 хвилини. Нагадаємо, що попереднім клубом Василя був Дніпро-1, у якому він також не зміг закріпитися в основі. До цього Кравець також виступав за Карпати, Луго, Леганес, Лех, Спортінг Хіхон та Ворсклу.

Нагадаємо, раніше Полісся вже залишили Артем Поспєлов, Денис Бойко та Артем Шабанов.