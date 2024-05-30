Гравець Епіцентра — про матч з Вересом: Нам не вистачило холоднокровності та майстерності

Футболіст Епіцентра Сергій Стень вважає, що в першому матчі плей-оф проти Вереса за місце в Українській Прем'єр-лізі в наступному сезоні команді не вистачило холоднокровності та майстерності.

Його слова передає Sport Arena.

"Моменти у нас були фантастичні. Я міг забивати другий гол, потім Кравчук не забив із вбивчої позиції. Чого нам не вистачає? Холоднокровності та майстерності.

Керівники клубу поставили перед вами завдання пробитися до Прем’єр-ліги. Ми можемо його виконати. У першому таймі ви бачили, скільки ми створили моментів. Зроби рахунок 3:0 до перерви, і ми багато чого вже вирішили б у цьому протистоянні.

У нас ніхто не вірить. Епіцентр — команда Першої ліги, і про неї ніхто нічого не знає. На нас ніхто не ставив, але ми вийшли та показали якісний футбол", — сказав гравець.

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Нагадаємо, поєдинок завершився бойовою нічиєю з рахунком 1:1. Переможець протистояння визначиться у неділю, 2 червня. Початок матчу-відповіді у Рівному — о 17:00 за київським часом.