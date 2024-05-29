Тренер Епіцентра відповів скептикам: Нехай тепер говорять

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк вважає, що своєю грою у матчі з Вересом його підопічні дали гідну відповідь скептикам.

Слова Нагорняка цитує офіційний сайт Вереса.

"Ми знаємо, що багато людей озвучували скептичні думки щодо нашої команди в перехідних матчах. Ну, нехай тепер говорять. Щодо мотивації — команду налаштовувати було не потрібно. Ти не щодня граєш за місце в УПЛ. Показали хлопцям декілька відео. Можливо, після повторного матчу розповім про це. І по очах я бачив, що всі налаштовані максимально.

Скажу, що керівництво ставить перед нами максимальні задачі. В нас дуже молода команда. Але якщо не цього року, то в наступних — ми точно гратимемо в Українській Прем'єр-лізі. Звісно, таку задачу ми і зараз ставимо. Бо виходити на поле без задач неможливо.

Тому ми ставимо перед собою завдання вийти до УПЛ і зробимо для цього все від нас залежне. Шанси зараз 50/50. Єдина перевага Вереса у другому матчі — їхні вболівальники", — сказав Нагорняк.