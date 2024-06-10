Філіппов: Скоріше за все, не залишусь у Дніпрі-1

Нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов повідомив, що скоріше за все він покине команду в літнє трансферне вікно.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Чи перейду я в Олександрію? Поки нічого не можу сказати. Спілкуємось, розглядаю ще варіанти. Як буде конкретика, трішки пізніше.

До 30 червня я ще гравець Дніпра-1. Зараз відпустка, відпочиваю і розглядаю варіанти. Але скоріше за все не залишусь у команді", — сказав гравець.

У минулому сезоні він зіграв 27 матчів, забив 9 м'ячів та віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, раніше Філіппов підтвердив чималу заборгованість дніпровського клубу перед футболістами. Напередодні комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман розповів, що на клуб накладено трансферний бан.