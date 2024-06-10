Філіппов: Є доволі немаленька заборгованість з боку Дніпра-1

Нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов підтвердив чималу заборгованість дніпровського клубу перед футболістами.

Його слова передає Tribuna.com.

"Так, є доволі немаленька заборгованість з боку Дніпра-1. Будемо сподіватися, що клуб солідний і зробить все можливе, щоб розрахуватися з гравцями. Тому що ми виконували свою роботу і викладались на сто відсотків", — сказав гравець.

Нагадаємо, напередодні комерційний директор команди В'ячеслав Фрідман підтвердив інформацію ЗМІ, що на клуб накладено трансферний бан.

Раніше повідомлялося, що Філіппов залишить команду влітку. У минулому сезоні він зіграв 27 матчів, забив 9 м'ячів та віддав 3 гольові передачі.