Карпати можуть підписати форварда Дніпра-1

Нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов може продовжити кар'єру в Карпатах, які гарантували вихід в Українську Прем'єр-лігу наступного сезону.

Про це повідомляє видання Sport Arena.

Львів'яни мають намір оновити склад напередодні старту УПЛ. Однією з позицій для підсилення є центральний нападник.

Зазначимо, що Філіппов входить до п'ятірки найкращих бомбардирів нинішнього сезону чемпіонату України. На рахунку Олександра 9 голів у 22 матчах нинішнього сезону.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов має намір піти у відставку через втрату низки провідних гравців команди.

Нагадаємо, у матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги дніпряни зіграли внічию з Шахтарем та перервали 14-матчеву виграшну серію "гірників". Цей результат залишив Дніпро-1 на 4 сходинці в турнірній таблиці.

У підопічних Юрія Максимова 49 балів. Стільки ж у Руха, а на 2 очки менше в Полісся.