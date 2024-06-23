Лєднєв став трансферною ціллю трьох клубів УПЛ

Півзахисник Дніпра-1 Богдан Лєднєв став трансферною ціллю трьох клубів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що гравцем цікавляться львівські Карпати, криворізький Кривбас та ковалівський Колос.

Сам футболіст також хоче покинути дніпровську команду через фінансові проблеми та невизначеність із майбутнім клубу. Потенційний трансфер орієнтовно обійдеться команді в 400-500 тисяч євро.

У сезоні-2023/24 Лєднєв зіграв 29 матчів та відзначився 4 результативними ударами. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Минай може замінити Дніпро-1 в УПЛ.

Дніпряни, на фоні негативних про себе чуток, продовжують розпродавати провідних гравців. Напередодні повідомлялось, що захисник Олександр Сваток може перейти в Полісся.