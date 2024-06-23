Заплутана історія: Минай може замінити Дніпро-1 в УПЛ
Ужгородський Минай може замінити Дніпро-1 в Українській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Джерело посилається на пункт 10,5 регламенту чемпіонату, згідно з яким "у разі виникнення непередбачених цим Регламентом обставин, рішення про склад учасників УПЛ приймає Виконавчий комітет УАФ на підставі пропозицій УПЛ".
Отже, рішення ухвалюватимуть клуби чемпіонату України, які розглянуть ситуацію і внесуть пропозицію виконкому УАФ. Видання вважає, що, найімовірніше, УПЛ піде за аналогією сезону-2021/22, коли, як і в минулому розіграші, 15 місце посів Минай.
Раніше, у ЗМІ почала з'являтись інформація, що Дніпро-1 може припинити своє існування.
Дніпряни на фоні негативних про себе чуток продовжують розпродавати провідних гравців. Напередодні повідомлялось, що захисник Олександр Сваток може перейти в Полісся.