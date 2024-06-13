Визначився найкращий воротар сезону в УПЛ

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан був визнаний найкращим воротарем сезону-2023/2024 в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Бущан став переможцем номінації за результатами опитування клубів Прем'єр-ліги. Другим став голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, третю сходинку поділили Кирило Фесюн із Колоса та Павло Ісенко з Ворскли.

У нинішньому сезоні Георгій провів 26 матчів в УПЛ, пропустив 21 гол та 11 разів залишив свої ворота "сухими".

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що у збірної України прекрасна конкуренція на воротарській позиції.