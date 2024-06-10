Ребров висловився про конкуренцію серед воротарів у збірній України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що у збірної України прекрасна конкуренція на воротарській позиції.

Свій коментар він дав на передматчевій пресконференції.

"Подивимось, хто буде номером 1. Завтра гратиме Лунін (товариський матч проти Молдови — прим.). Усі отримали шанс і завтра його отримає Андрій. Я вважаю, що в нас дуже гарні воротарі, вони грають на гарному рівні в Європі та Україні. Я задоволений конкуренцією на цій позиції", — сказав наставник.

Зазначимо, що на місце основного голкіпера претендують Андрій Лунін з мадридського Реала, Анатолій Трубін з Бенфіки та кіпер Динамо Георгій Бущан.

У першому контрольному матчі проти Німеччини вийшов Трубін і поєдинок завершився нульовою нічиєю, а в другому Бущан пропустив тричі й українці поступилися Польщі.

Завершальний поєдинок в межах підготовки до Євро-2024 проти Молдови відбудеться у вівторок, 11 червня, у Кишиневі. Початок гри запланований на 19:00 за київським часом.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.