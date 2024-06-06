Піхальонок: В мене немає ніякої образи на Шахтар

Новачок Динамо Олександр Піхальонок розповів, що не тримає ніяких образ на донецький Шахтар.

Про це він повідомив на ютуб-каналі київського клубу.

"Я ні про що не шкодую, бо це минуле, навіщо туди заглядати. В мене немає ніякої образи на Шахтар. Чому на них ображатися? Я так сказав, тому що матч з Шахтарем це дербі, і зіграти у ньому у футболці київського Динамо, це просто космос. Так, я грав у футболці Дніпра-1, це теж були дуже класні ігри. Але це буде зовсім інший рівень, інша відповідальність.

Я очікую на цю гру, але треба налаштовуватися на всі матчі та показувати себе у всіх матчах, бо титули не виграються у двох поєдинках. Тому треба на всі ігри налаштовуватись та всі матчі вигравати", — сказав Піхальонок.

Напередодні Олександр підписав з Динамо контракт до 2029 року.

Раніше ми повідомляли, що Піхальонок відмовився переходити у Шахтар, який зробив ту саму пропозицію Дніпру-1, як і київський клуб.

Зазначимо, що за довгий період у системі донецького клубу він зіграв лише 7 матчів за основу команди та виявився непотрібним Шахтарю.