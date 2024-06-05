Піхальонок: Чекаю матчі з Шахтарем, щоб довести, як вони помилилися
Новачок Динамо Київ та вихованець Шахтаря Олександр Піхальонок заявив, що докладе усіх зусиль, щоб показати донецькому клубу, як вони раніше помилялися.
Про це Піхальонок розповів пресслужбі киян.
"Оскільки я знайомий із багатьма динамівцями, то, думаю, багато часу на адаптацію не знадобиться. Виступав із хлопцями у збірній, проти них грав у чемпіонаті, разом із Дубінчаком захищали кольори Дніпра-1, тож, сподіваюся, адаптуюся швидко в колективі.
Із нетерпінням чекаю матчів проти Шахтаря у складі Динамо. Ігри проти "гірників" завжди принципові, оскільки я є вихованцем донецького клубу. М’яко кажучи, в мене не склалося в Шахтарі, і, виходячи на поле тепер, я докладаю максимум зусиль, аби показати, як вони помилилися раніше", — сказав Піхальонок.
Напередодні Олександр підписав з Динамо контракт до 2029 року.
Раніше ми повідомляли, що Піхальонок відмовився переходити у Шахтар, який зробив ту саму пропозицію Дніпру-1, як і київський клуб.