Ребров викличе дебютанта з Динамо у збірну України

Тренерський штаб збірної України на чолі з Сергієм Ребровим включить у заявку на матчі Ліги націй проти Албанії й Чехії дебютанта з Динамо Київ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, до київського клубу надійшов виклик для лівого вінгера Владислава Кабаєва. Для гравця — це дебютне запрошення. Йому 1 вересня виповниться 29 років.

Також очікується повернення до збірної України центрального захисника Динамо Дениса Попова. 25-річний оборонець востаннє грав за "синьо-жовтих" ще в жовтні 2023 року.

Зазначимо, що перша гра Ліги націй за участю збірної України відбудеться 7 вересня, на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Празі, початок — о 20:45 за київським часом. Українська команда зійдеться у поєдинку проти Албанії.

Напередодні повідомлялося, що український воротар Бенфіки Анатолій Трубін травмувався під час матчу проти Каса Піа у другому турі чемпіонату Португалії-2024/25.