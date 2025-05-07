Ігнатенко розповів про плани щодо продовження кар'єри
ФК Слован Братислава
Український півзахисник Слована Данило Ігнатенко розповів, що у нього ще три роки контракту зі словацьким клубом і він не планує змінювати команду.
Його слова передає Football.ua.
"У мене контракт зі Слованом на три роки. Так, ми стали чемпіонами, але сезон ще не закінчився. У нас попереду ще дві гри. Мої думки зараз пов’язані тільки з цією командою", – сказав Ігнатенко.
Нагадаємо, напередодні Слован Братислава здобув перемогу над Жиліною в чемпіонській групі словацької Суперліги, що принесло колективу дострокове чемпіонство.
Данило Ігнатенко провів 27 матчів за свій клуб (19 в чемпіонаті), забив 3 голи та віддав 1 асист. Колишній гравець Дніпра-1 підписав контракт із чемпіоном Словаччини напередодні цього сезону.
Ігнатенко – вихованець запорізького Металурга. У 18-річному віці перейшов до Шахтаря. Грав за Маріуполь, Ференцварош та Дніпро-1. На його рахунку 6 матчів за збірну України, в яких Данило забив 1 гол.