Ігнатенко розповів про плани щодо продовження кар'єри

Український півзахисник Слована Данило Ігнатенко розповів, що у нього ще три роки контракту зі словацьким клубом і він не планує змінювати команду.

Його слова передає Football.ua.

"У мене контракт зі Слованом на три роки. Так, ми стали чемпіонами, але сезон ще не закінчився. У нас попереду ще дві гри. Мої думки зараз пов’язані тільки з цією командою", – сказав Ігнатенко.

Нагадаємо, напередодні Слован Братислава здобув перемогу над Жиліною в чемпіонській групі словацької Суперліги, що принесло колективу дострокове чемпіонство.

Данило Ігнатенко провів 27 матчів за свій клуб (19 в чемпіонаті), забив 3 голи та віддав 1 асист. Колишній гравець Дніпра-1 підписав контракт із чемпіоном Словаччини напередодні цього сезону.

Ігнатенко – вихованець запорізького Металурга. У 18-річному віці перейшов до Шахтаря. Грав за Маріуполь, Ференцварош та Дніпро-1. На його рахунку 6 матчів за збірну України, в яких Данило забив 1 гол.