Боруссія Дортмунд визначилася з ціною, яку готова віддати за захисника Челсі

Правий захисник Челсі Ян Матсен, який виступав у сезоні-2023/2024 за Боруссію Дортмунд на правах оренди, може стати повноцінним гравцем німецької команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Початкова пропозиція "джмелів" щодо нідерландського оборонця складе 25 млн євро. Найближчим часом представники клубів зберуться для обговорення суми викупу гравця, яка зазначена в контракті — 35 млн.

Трансфер Матсена є пріоритетним для Боруссії, однак вони готові знайти альтернативу, якщо Челсі не погодиться на зниження ціни.

🟡⚫️ Borussia Dortmund initial proposal for Ian Maatsen will be around €25m, in order to start talks with Chelsea.



Release clause is £35m, clubs expected to discuss in the next days.



Maatsen, BVB priority but they need different price or will consider alternatives. pic.twitter.com/4FGaP1Opvy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2024

22-річний захисник зіграв із січня 23 матчі за дортмундців, забив 3 гол та віддав 2 гольові передачі.

Напередодні Боруссія з Матсеном зазнала поразки в фіналі Ліги чемпіонів.