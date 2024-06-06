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Боруссія Дортмунд визначилася з ціною, яку готова віддати за захисника Челсі

Станіслав Лисак — 6 червня, 13:12
Боруссія Дортмунд визначилася з ціною, яку готова віддати за захисника Челсі

Правий захисник Челсі Ян Матсен, який виступав у сезоні-2023/2024 за Боруссію Дортмунд на правах оренди, може стати повноцінним гравцем німецької команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Початкова пропозиція "джмелів" щодо нідерландського оборонця складе 25 млн євро. Найближчим часом представники клубів зберуться для обговорення суми викупу гравця, яка зазначена в контракті — 35 млн.

Трансфер Матсена є пріоритетним для Боруссії, однак вони готові знайти альтернативу, якщо Челсі не погодиться на зниження ціни.

22-річний захисник зіграв із січня 23 матчі за дортмундців, забив 3 гол та віддав 2 гольові передачі.

Напередодні Боруссія з Матсеном зазнала поразки в фіналі Ліги чемпіонів.

Боруссія Дортмунд Челсі Матсен

Матсен

Боруссія Дортмунд може викупити в Челсі Матсена

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