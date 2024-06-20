Захисник Челсі близький до переходу в Астон Віллу за понад 40 млн євро
Захисник лондонського Челсі Ян Матсен близький до того, щоб перейти до Астон Вілли.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією інсайдера, сторони домовились щодо суми за трансфер — 37,5 млн фунтів. Наразі йдуть перемовини з Матсеном, щодо умов контракту.
Зазначимо, що Матсен у другій половині сезону-2023/24 захищав кольори дортмундської Боруссії на правах оренди. Захисник став одним із важливих гравців "джмелів" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів.
Вартість футболіста за версією Transfermarkt збільшилась у два рази з моменту переходу у Боруссію (З 20 млн до 40 млн євро).
Раніше з'являлась інформація, що дортмундці можуть викупити Матсена у Челсі.