Астон Вілла оголосила про трансфер Матсена

Захисник лондонського Челсі Ян Матсен перейшов до Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба бірмінгемського клубу.

Сума трансферу оцінюється в 37,5 мільйонів фунтів. Деталі угоди з гравцем не розголошуються.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Ian Maatsen from Chelsea. ✅ — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 28, 2024

Зазначимо, що в другій половині сезону-2023/24 футболіст захищав кольори дортмундської Боруссії на правах оренди. Захисник став одним із важливих гравців "джмелів" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів.

Вартість футболіста за версією Transfermarkt збільшилась у два рази з моменту переходу у Боруссію (З 20 млн до 40 млн євро).