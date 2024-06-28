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Астон Вілла оголосила про трансфер Матсена

Станіслав Лисак — 28 червня, 22:28
Астон Вілла оголосила про трансфер Матсена

Захисник лондонського Челсі Ян Матсен перейшов до Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба бірмінгемського клубу.

Сума трансферу оцінюється в 37,5 мільйонів фунтів. Деталі угоди з гравцем не розголошуються.

Зазначимо, що в другій половині сезону-2023/24 футболіст захищав кольори дортмундської Боруссії на правах оренди. Захисник став одним із важливих гравців "джмелів" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів.

Вартість футболіста за версією Transfermarkt збільшилась у два рази з моменту переходу у Боруссію (З 20 млн до 40 млн євро).

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Матсен

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