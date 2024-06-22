Матсен невдовзі пройде медичне обстеження в Астон Віллі — Романо

Захисник лондонського Челсі Ян Матсен невдовзі пройде медичне обстеження в Астон Віллі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, це має статися на найближчих вихідних. Зазначається, що сторони домовились щодо суми за трансфер — 37,5 мільйонів фунтів. Контракт з Матсеном майже узгоджений, залишилися дрібні деталі.

🚨🟣🔵 EXCLUSIVE : Ian Maatsen set to undergo medical tests as new Aston Villa player this weekend!



Chelsea just gave permission to proceed with medical at Netherlands camp.



£37.5m fee to Chelsea, player’s contract almost agreed — waiting on final details.



Here we go, soon 🇳🇱 pic.twitter.com/AtVV8nxMV1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2024

Зазначимо, що в другій половині сезону-2023/24 футболіст захищав кольори дортмундської Боруссії на правах оренди. Захисник став одним із важливих гравців "джмелів" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів.

Вартість футболіста за версією Transfermarkt збільшилась у два рази з моменту переходу у Боруссію (З 20 млн до 40 млн євро). Раніше з'являлась інформація, що дортмундці можуть викупити Матсена у Челсі.