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Матсен невдовзі пройде медичне обстеження в Астон Віллі — Романо

Микола Дендак — 22 червня, 19:45
Матсен невдовзі пройде медичне обстеження в Астон Віллі — Романо

Захисник лондонського Челсі Ян Матсен невдовзі пройде медичне обстеження в Астон Віллі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, це має статися на найближчих вихідних. Зазначається, що сторони домовились щодо суми за трансфер — 37,5 мільйонів фунтів. Контракт з Матсеном майже узгоджений, залишилися дрібні деталі.

Зазначимо, що в другій половині сезону-2023/24 футболіст захищав кольори дортмундської Боруссії на правах оренди. Захисник став одним із важливих гравців "джмелів" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів.

Вартість футболіста за версією Transfermarkt збільшилась у два рази з моменту переходу у Боруссію (З 20 млн до 40 млн євро). Раніше з'являлась інформація, що дортмундці можуть викупити Матсена у Челсі.

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