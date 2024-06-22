Матсен невдовзі пройде медичне обстеження в Астон Віллі — Романо
Захисник лондонського Челсі Ян Матсен невдовзі пройде медичне обстеження в Астон Віллі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією інсайдера, це має статися на найближчих вихідних. Зазначається, що сторони домовились щодо суми за трансфер — 37,5 мільйонів фунтів. Контракт з Матсеном майже узгоджений, залишилися дрібні деталі.
Зазначимо, що в другій половині сезону-2023/24 футболіст захищав кольори дортмундської Боруссії на правах оренди. Захисник став одним із важливих гравців "джмелів" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів.
Вартість футболіста за версією Transfermarkt збільшилась у два рази з моменту переходу у Боруссію (З 20 млн до 40 млн євро). Раніше з'являлась інформація, що дортмундці можуть викупити Матсена у Челсі.