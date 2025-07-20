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Манчестер Юнайтед приглядається до бельгійського голкіпера

Андрій Мошкун — 20 липня 2025, 18:52
Манчестер Юнайтед приглядається до бельгійського голкіпера
Сен Ламменс (праворуч)
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Манчестер Юнайтед зацікавився воротарем Антверпена Сеном Ламменсом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Червоні дияволи" розпочали попередні переговори, щоб з’ясувати умови трансферу 23-річного бельгійського голкіпера, який є одним із пріоритетних кандидатів на позицію воротаря.

Ще одним потенційним варіантом для клубу є Еміліано Мартінес із Астон Вілли, але його трансферна вартість значно вища, ніж у Ламменса.

Ламменс приєднався до Антверпена як вільний агент улітку 2023 року після завершення контракту з Брюгге. У минулому сезоні він зіграв 44 матчі, пропустив 56 голів і в 10 провів "на нуль."

Трансфермаркет оцінює варість Ламменса у 9 мільйонів євро.

Раніше Ювентус домовився з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо.

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