Манчестер Юнайтед приглядається до бельгійського голкіпера

Манчестер Юнайтед зацікавився воротарем Антверпена Сеном Ламменсом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Червоні дияволи" розпочали попередні переговори, щоб з’ясувати умови трансферу 23-річного бельгійського голкіпера, який є одним із пріоритетних кандидатів на позицію воротаря.

Ще одним потенційним варіантом для клубу є Еміліано Мартінес із Астон Вілли, але його трансферна вартість значно вища, ніж у Ламменса.

Ламменс приєднався до Антверпена як вільний агент улітку 2023 року після завершення контракту з Брюгге. У минулому сезоні він зіграв 44 матчі, пропустив 56 голів і в 10 провів "на нуль."

Трансфермаркет оцінює варість Ламменса у 9 мільйонів євро.

Раніше Ювентус домовився з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо.