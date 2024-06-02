Гуммельс має намір залишитися в Європі
Захисник Боруссії Дортмунд Матс Гуммельс не хоче продовжувати кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії або МЛС.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що 35-річний центрбек має намір залишитися в складі "джмелів" або перейти в інший європейський клуб. Контракт Гуммельса з Боруссією спливає 30 червня 2024 року.
Можливе завершення кар'єри Матса також є малоймовірним.
"Я ще не прийняв жодного рішення щодо свого майбутнього", — цитує слова Гуммельса інсайдер.
Напередодні Боруссія Дортмунд разом із Матсом Гуммельсом поступилася Реалу в фіналі Ліги чемпіонів.