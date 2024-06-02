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Гуммельс має намір залишитися в Європі

Станіслав Лисак — 2 червня, 14:11
Гуммельс має намір залишитися в Європі

Захисник Боруссії Дортмунд Матс Гуммельс не хоче продовжувати кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії або МЛС.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що 35-річний центрбек має намір залишитися в складі "джмелів" або перейти в інший європейський клуб. Контракт Гуммельса з Боруссією спливає 30 червня 2024 року.

Можливе завершення кар'єри Матса також є малоймовірним.

"Я ще не прийняв жодного рішення щодо свого майбутнього", — цитує слова Гуммельса інсайдер.

Напередодні Боруссія Дортмунд разом із Матсом Гуммельсом поступилася Реалу в фіналі Ліги чемпіонів.

Боруссія Дортмунд Гуммельс Ліга чемпіонів Реал Мадрид

Гуммельс

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