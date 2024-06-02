Гуммельс має намір залишитися в Європі

Захисник Боруссії Дортмунд Матс Гуммельс не хоче продовжувати кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії або МЛС.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що 35-річний центрбек має намір залишитися в складі "джмелів" або перейти в інший європейський клуб. Контракт Гуммельса з Боруссією спливає 30 червня 2024 року.

Можливе завершення кар'єри Матса також є малоймовірним.

"Я ще не прийняв жодного рішення щодо свого майбутнього", — цитує слова Гуммельса інсайдер.

🟡⚫️ Mats Hummels on contract due to expire this month: “I’ve not made any decision on my future yet”.



Retirement still looks unlikely for Hummels.



❗️ He doesn’t want any move to Saudi or MLS — BVB or another European club. pic.twitter.com/CSfiIqTAnW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Напередодні Боруссія Дортмунд разом із Матсом Гуммельсом поступилася Реалу в фіналі Ліги чемпіонів.