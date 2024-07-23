Реал може перехопити у Болоньї чемпіона світу-2014
Мадридський Реал може підписати колишнього захисника дортмундської Боруссії Матса Гуммельса.
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, "вершкові" проявляють інтерес до досвіченого німця, який наразі перебуває в статусі вільного агента. Позиція Реала значно сповільнила перемовини Гуммельса із Болоньєю, яка працювала над переходом гравця в останні тижні.
Королівський клуб збирається укріпити позицію центрального захисника після того, як клуб покинув Начо Фернандес, а Давід Алаба не зможе скоро відновитися після травми хрестоподібної зв'язки.
У минулому сезоні гравець провів за Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист. Раніше "джмелі" оголосила про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.
35-річний Гуммельс за свою кар'єру здобув 17 титулів на клубному та міжнародному рівні, зокрема ставав чемпіоном світу-2024 зі збірною Німеччини.