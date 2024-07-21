Безкоштовна допомога. Топ-10 вільних агентів, за якими полюють найкращі клуби

Трансферне літо у розпалі. А це означає, що з кожним днем все більше й більше інформаційний простір будуть заповнювати повідомлення про переходи тих чи інших футболістів.

Чемпіон діє на випередження, й представляє найбільш бажану робочу силу, за яку не треба платити попередньому роботодавцю. До вашої уваги найбільш затребувані вільні агенти спекотного літа-2024.

Марко Ройс

Незважаючи на декларовані раніше факти вдалих переговорів із клубом МЛС Лос-Анджелес Гелаксі, легенда Боруссії Дортмунд все ще без нової команди. Втім, навіть якщо уявити собі, що з колишнім клубом Девіда Бекхема в Ройса не складеться, без уваги інших роботодавців Марко точно не залишиться.

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Зокрема, не варто виключати активізації клубів із Саудівської Аравії, які поки поводять себе несподівано пасивно. А от трансфер у інший європейський клуб радше неможливий — у свої 35 Ройс налаштований уже не просто знайти собі нову команду, а й по максимуму під кінець кар'єри підзаробити.

Серхіо Рамос

Багаж колишнього капітана Реала та Севільї вражає. Проте нині 38-річний захисник є гравцем радше контраверсійним, ніж тим, хто викликає захоплення. Серхіо не зміг показати свій рівень протягом минулого сезону, й був серед тих, чия гра викликала найбільше нарікань у Ла Лізі.

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Втім, зважаючи на досвід, харизму та авторитет, Рамос може знайти наступну команду й серед пристойних клубів Старого Світу. Так, він не є взірцем швидкості й ніколи не відзначався коректною грою, але той величезний стос надбаних знань та умінь роблять його все ще привабливим гравцем для вирішення серйозних завдань.

Матс Гуммельс

Чи не найкращий центральний захисник попереднього розіграшу Ліги чемпіонів виявився непотрібним Дортмунду. Втім, про високий рівень 35-річного бека говорить реальна зацікавленість Хабі Алонсо й чемпіона Німеччини.

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Наразі найбільше шансів підписати Гуммельса в італійської Болоньї, проте зважаючи на дійсно щільний інтерес до його персони зі сторони багатьох команд, сюрпризів та цікавих поворотів у питанні працевлаштування Матса виключати аж ніяк не варто.

Адрієн Рабйо

На фоні партнерів по національній команді центральний півзахисник збірної Франції виглядав відносно непогано і в матчах на Євро. Ігри за "ле бльо" показали, що Рабйо знайшов у собі сили виступити на континентальній першості після клубного сезону вдало, а це вдалося далеко не кожному відомому футболісту. І тепер очікувано привертає увагу й після невдалих контактів із босами Ювентуса щодо продовження угоди.

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Тож незважаючи на чудернацьку залежність від мами у віці 29-ти років, Рабйо лишається одним із найкращих у своїй справі. Й можна не сумніватися, що інформація про зацікавленість у послугах футболіста Реала, Мілана та Наполі — правда.

Рафаель Варан

Ще один центрбек має перед переліченими вище колегами за амплуа відчутну "фору" у віці — Варану лише 31. За останні два роки колишній футболіст збірної Франції зовсім зачах у Манчестері. І тепер не так давно найкращий на своїй позиції у Європі футболіст терміново потребує умілих та дбайливих тренерських рук.

Втім, у випадку Варана можливим і вирішальним бар'єром до такої мети точно може стати психологічний стан футболіста. Є підозра, що Рафаелю футбол цікавий уже не так сильно, як раніше. Саме тому шанси таких клубів, як Комо та Інтер Маямі стати новим роботодавцем Варана є надзвичайно високими.

Антоні Марсьяль

Історія Антоні Марсьяля в МЮ в цілому схожа на шлях того ж Варана. Втім, вінгер грав іще менше, а оренда в Севілью панацеєю не стала для жодної зі сторін. 209 матчів за "червоних дияволів" за 9(!) років перебування в клубі — цифра жалюгідно мала. Ба, навіть більше — Марсьяль був настільки непереконливим, що його трансфер із Монако в 2015-му за 60 млн євро сміливо можна вважати одним із найгірших у історії англійського футболу.

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Не дивно, що сьогодні акції лише 28-річного гравця оцінюються настільки низько, що зацікавлених у його послугах на ринку клубів просто нема! Втім, ризикнемо спрогнозувати, що це тимчасове явище, й відомий хавбек команду в одному з чемпіонатів "великої п'ятірки" невдовзі все ж знайде.

Маріо Ермосо

Зважаючи на критерій попиту-пропозиції на ринку, саме колишнього футболіста Атлетико можна й варто називати найсильнішим центральним захисником серед вільних агентів. Маріо з тих футболістів, які корисні не тільки умінням починати атаки, а й вести силову боротьбу.

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За повідомленнями італійських ЗМІ, Ермосо однією ногою в Наполі, проте конкуренцію Антоніо Конте та компанії прагне скласти міланський Інтер. Це, а також факт зацікавленості в Маріо Астон Вілли раніше вказує на справді високий рівень гравця.

Мемфіс Депай

Нідерландцеві не позаздриш. Після того, як Мемфіс залишив Ліон та перейшов у Барселону, у його кар'єрі почали відбуватися зміни не в кращу сторону. Депай не знайшов себе ні в Барселоні, ні у Атлетико. Невдало Мемфіс провів і Євро — привернути увагу потенційних роботодавців не вдалося.

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Наразі серед зацікавлених у послугах Депая команд називаються італійська Рома та французький Марсель. Зважаючи на приємний досвід у Лізі 1, вірогідність того, що Мемфіс опиниться у провансальському клубі, вища.

Віссам Бен-Єддер

Один з найкращих бомбардирів у провідних першостях Європи у останні роки, Віссам Бен-Єддер виділяється серед найбільш недооцінених футболістів Старого Світу. Поки йому так і не вдалося пограти в складі клубу-гранда. А чи вдасться зараз?

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Сьогодні Віссаму 33, проте останній сезон показав, що він у повному порядку — 34 матчі, 20 голів. І якщо Бен-Єддер опиниться навіть у більш амбітній команді, ніж Монако, цьому дивуватися не варто.

Кейлор Навас

Який же хіт-парад вільних агентів без класного голкіпера? Колишній воротар Реала та ПСЖ теж перебуває в пошуках нової команди. Трансфер у паризький клуб виявився невдалим рішенням, і в останні роки Навас із когорти найкращих у своїй справі вилетів.

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Втім, це зовсім не означає, що перед нами футболіст, навички та вміння якого варто ставити під сумнів. Навас — це грандіозний досвід, сильна гра на лінії та вміння читати наміри суперника. Саме тому пропозиції амбітних клубів щодо 37-річного стража воріт точно не забаряться.