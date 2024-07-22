Болонья працює над трансфером ексгравця Боруссії Дортмунд
Італійська Болонья працює над трансфером колишнього захисника Боруссії Дортмунд Матса Гуммельса.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Італійський клуб запропонував 35-річному німцю контракт до літа наступного року із зарплатою у 2 млн євро + 1 млн євро бонусами.
Болонья очікує відповіді від оборонця цього тижня.
У минулому сезоні гравець провів за дортмундську Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист.
Нагадаємо, напередодні "джмелі" оголосила про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.