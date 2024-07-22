Болонья працює над трансфером ексгравця Боруссії Дортмунд

Італійська Болонья працює над трансфером колишнього захисника Боруссії Дортмунд Матса Гуммельса.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський клуб запропонував 35-річному німцю контракт до літа наступного року із зарплатою у 2 млн євро + 1 млн євро бонусами.

Болонья очікує відповіді від оборонця цього тижня.

У минулому сезоні гравець провів за дортмундську Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист.

Нагадаємо, напередодні "джмелі" оголосила про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.